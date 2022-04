Der Verein "Spirits of Darkness" möchte in Neudau ein schauriges Brauchtum aufrechterhalten: die Tradition der Krampi. In der Hauptstraße 7 in Neudau hat nun das neue Vereinslokal namens "Krampusstüberl" eröffnet. Dieses präsentiert sich schaurig-schön: In den geschmackvoll eingerichteten Räumlichkeiten gibt es zahlreiche Masken, Kostüme und Leiterwägen zu bestaunen, also zusätzliches Highlight ist eine Fotobox für Erinnerungsbilder aufgestellt. "Wir werden uns gerne aktiv am Vereinsleben in Neudau und anderen Gemeinden einbringen, um dieses Brauchtum aufrechtzuerhalten. Sei es bei einem Krampusrummel oder bei anderen Veranstaltungen", freut sich Obmann Harald Hufnagel.

Vergangene Woche durften Hufnagel und Bürgermeister Wolfgang Dolesch offiziell das rote Band durchschneiden und so das neue Krampusstüberl im Rahmen einer kleinen Feier eröffnen. Bereits in den ersten Tagen kamen zahlreiche Besucher, um das ausgefallene Lokal zu besichtigen. "Wir freuen uns über jeden Interessenten, der uns hier besuchen kommt", schließt Hufnagel.