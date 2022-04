Sobald der Traktor steht, wird der Motor abgestellt - die Grundregel Nummer eins am Acker von Andreas Gutmeier in Jobst bei Bad Blumau. "Der Diesel ist nicht nur teuer, sondern unleistbar geworden. Hier zählt jede Motorsekunde, die in Leistung umgesetzt wird", so der Oststeirer. 800 Liter Diesel werden am Tag benötigt.