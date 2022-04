Am Montag, dem 2. August 2021, änderte sich das Leben einer oststeirischen Familie plötzlich und unverschuldet. An jenem Tag war die 43-jährige Oststeirerin Renate mit ihren zwei Kindern und ihrer Mutter auf der Umfahrung bei Gröbming im Bezirk Liezen in einen schweren Verkehrsunfall mit Fremdverschulden verwickelt: Ein Sattelschlepper geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Auto der Familie. Die Kinder erlitten nur leichte bis mittelschwere Verletzungen. Die zwei Frauen wurden hingegen schwer verletzt in das Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen - mit gravierenden Folgen.