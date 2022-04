Es wäre der Höhepunkt der Landjugend Hartberg im heurigen Frühjahr gewesen: Für Karsamstag geplant, hätte in der Osternacht das große Osterfeuer in Schildbach entzündet werden sollen. Doch dem Event haben unbekannte Täter einen Strich durch die Rechnung gemacht. Der Holzhaufen stand einen Tag zuvor in Vollbrand.