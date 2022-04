Die oststeirischen Feuerwehren haben ein einsatzreiches Wochenende hinter sich, besonders die FF Pöllau war gefordert. Sie wurde am Ostersonntag (17. 4.) zu dem Brand eines Wirtschaftsgebäudes in den Ortsteil Köppelreith gerufen. Eine Lageerkundung ergab, dass sich das Feuer auf das im Wirtschaftsgebäude verbaute Einstreusystem beschränkte. Die Anlage wurde zunächst von außen gekühlt, bevor ein Atemschutztrupp das eingelagerte Stroh nach und nach gelöscht und aus der Anlage gebracht hatte. Nachdem das Stroh mit einem Traktor ins Freie geführt worden war, wurde eine Wärmebildkamera eingesetzt, um etwaige Glutnester ausfindig machen zu können. Der Einsatzleiter konnte "Brand aus" bekannt geben. Neben der Feuerwehr, die mit 41 Mann und elf Mann in Bereitschaft im Einsatz stand, waren auch die Polizei und das Rote Kreuz vor Ort, verletzt wurde niemand. Nach drei Stunden konnte der Einsatz beendet werden.