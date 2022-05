Maximilian Dörfler (Name von der Redaktion geändert) ist Hofübernehmer im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld und hat sich 2021 zwei Traktoren, drei Bodenbearbeitungsgeräte und ein Güllefass im Wert von 600.000 Euro gekauft. Mit seinen 19 Jahren ist er einer der jüngeren Nachwuchsbauern im Land, sein Anwesen will er weiterführen. In den kommenden Monaten müsste auch der dreißig Jahre alte Schweinestall saniert werden, um den vorgegebenen Standards zu entsprechen.