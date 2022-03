Facebook

© pavel1964

Im Zuge eines Hybrid-Laufevent können zahlreiche Läuferinnen und Läufer in diesem Jahr ein Zeichen für die Ukraine setzen. Dabei wird es am 27. März mehrere verschiedene Startpunkte in der ganzen Steiermark geben, wo sich Läufer zu kleinen Gruppen treffen. Die Strecke kann selbst gewählt werden und ein Moderator begleitet alle Läufer per "viRACE"-App durch das Laufevent, vom Start bis zum Ziel. Die fünf Euro Startgeld fließen dabei an Nachbar in Not.