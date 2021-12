"15 nach 12"Plakatstraße als erneute Protestaktion des Pflege- und Gesundheitspersonals

Gemerkte Artikel können Sie jederzeit in Ihrer Leseliste abrufen. Zu Ihrer Leseliste gelangen Sie direkt über die Seiten-Navigation.

Auf Initiative des Österreichischen Gewerkschaftsbundes fand in Hartberg eine öffentliche Aktion statt, um auf die angespannte Situation im Gesundheits- und Pflegebereich aufmerksam zu machen. Das Motto: Es ist 15 nach 12.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Protestaktion "15 nach 12" in Hartberg © Brugner

Auf dem Gehweg in der Hartberger Bahnhofstraße standen auf der Höhe vom Eurospar-Einkaufszentrum knapp ein Dutzend Personalvertreter aus dem Gesundheits- und Pflegebereich, mit großen Plakaten in den Händen, um die heimische Bevölkerung auf die vorherrschende Misere in ihrer Berufssparte aufmerksam zu machen. „Es ist längst nicht mehr 5 nach 12, mittlerweile ist es bereits 15 nach 12“, meinte die Regionalsekretärin vom ÖGB Oststeiermark Astrid Knapp, deren Handschrift diese 20-minütige Protestaktion trug.