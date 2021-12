Gemerkte Artikel können Sie jederzeit in Ihrer Leseliste abrufen. Zu Ihrer Leseliste gelangen Sie direkt über die Seiten-Navigation.

Das Pflegeheim Augustinerhof in Fürstenfeld hat eine eigene CD erarbeitet und produziert, die exakt auf die Bedürfnisse der Bewohner und Bewohnerinnen angepasst ist und auch demente Menschen erreicht.

Bewohnerinnen Maria Hafner, Edith Grabenhofer, Margarethe Siegl, Theresia Gussak (vorne), Albert Pock und Freundin Ilo, Victoria Stelzer und Anita Ernst (hinten) © Christa Venus

Musik verbindet. So auch im Pflegeheim Augustinerhof in Fürstenfeld, wo Pflegekräfte und Bewohner gerne gemeinsam singen. Der Gesang ist ein wichtiger Zugang zu Menschen mit fortgeschrittener Demenz, da sie sich oftmals an Lieder aus ihrer Jugend erinnern können.