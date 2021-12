Zum ersten Mal nach drei Wochen konnten die Handelsbetriebe am Montag wieder aufsperren. Die Geschäfte im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld sind mit den Umsätzen zufrieden. In Hartberg staute sich durch den Andrang der Verkehr.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Stau auf der B50 an der Hartberger Ortseinfahrt © Harald Hofer

Fast bis zum Kreisverkehr der Autobahnabfahrt Hartberg, also gut einen Kilometer, staute sich Montagmittag der Verkehr an der östlichen Stadteinfahrt an der Bundesstraße B50 zurück. Ein Bild, das an diesem Wochentag zu dieser Zeit eher ungewöhnlich ist. Der erste Tag, an dem die Handelsgeschäfte nach dem dreiwöchigen Lockdown mit 2G-Regel wieder öffnen durften, kam bei den Kundinnen und Kunden an.