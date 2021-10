Gemerkte Artikel können Sie jederzeit in Ihrer Leseliste abrufen. Zu Ihrer Leseliste gelangen Sie direkt über die Seiten-Navigation.

Das Konzept der geplanten Grafendorfer Privatschule wird in den kommenden Wochen kontrolliert, kündigt die Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld an. Ein rechtlicher Erlass durch das Wiener Bildungsministerium ist unterwegs.

Das Konzept der Grafendorfer Schule wird unter die Lupe genommen © Wurzinger

„Prüfungs-Stress“ in der geplanten Grafendorfer Privatschule „inVia“: Beurteilt werden aber nicht die - eigenen Angaben zufolge - 100 bis 150 Schülerinnen und Schüler, sondern das Schul-Konzept an sich wird nun von oberster Stelle hinterfragt. Wie berichtet wird an der neuen Privatschule des Hartberger Unternehmers Adolf Prugner online unterrichtet, der Verein besitzt bislang keinen Schulstatus, wie Prugner der Kleinen Zeitung bestätigte.