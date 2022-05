Lange mussten die oststeirischen Maturantinnen und Maturanten auf ihren Abschlussball warten. Nach und nach wurde jeder Maturaball in der Region aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt oder verschoben. Diesen Sommer ist es aber so weit. "Endlich", freut sich Mattea Stecher, die bereits mitten in den Vorbereitungen des Maturaballs des BORG Hartberg steckt.