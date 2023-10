Auf der A2 bei Ilz sind am Dienstagabend eine Mutter (42) und ihr achtjähriger Sohn verunfallt.

Die 42-jährige Autofahrerin fuhr mit ihrem Pkw bei der Autobahnabfahrt Ilz ab. Dabei – so gab es die Frau gegenüber der Polizei an – blockierte das Fahrzeug beim Wechseln des Ganges und verlor an Geschwindigkeit. Ein 36-Jähriger, der hinter der Frau fuhr, konnte nicht mehr bremsen oder ausweichen. Es kam zum Auffahrunfall.

Die verständigten Einsatzkräfte brachten die 42-Jährige aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld und ihren Sohn ins LKH Oberwart. Während die Frau leichte Verletzungen erlitt, blieben der Sohn sowie der 36-Jährige aus Hartberg-Fürstenfeld glücklicherweise unverletzt. Die Freiwilligen Feuerwehren Hohenegg, Obergroßau, Untergroßau und Sinabelkirchen waren im Einsatz. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.