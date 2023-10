Zu einem gelinde gesagt ungemütlichen Zwischenfall, der mittlerweile auch gesellschaftspolitisch hohe Wellen schlägt, ist es beim Hartberger Oktoberfest gekommen: Beim inoffiziellen Wahlkampfauftakt der FPÖ am Schlusstag des Festes am vergangenen Sonntag drehte auch ORF-Satiriker Peter Klien seine Runden. Als er sich FPÖ-Chef Herbert Kickl näherte, wurde er jedoch von einem Sicherheitsmann von Kickl in den Schwitzkasten genommen und weggezerrt.