Sägewerk steht still: Waldbacher Holzhändler Ardello ist insolvent

Die schlechte Auftragslage durch die Coronakrise und die fehlenden Rohstoffe seit Beginn des Ukraine-Krieges zwangen den Holzhändler Ardello in die Insolvenz. Damit steht das Sägewerk in Waldbach-Mönichwald bereits zum dritten Mal in wenigen Jahren still.