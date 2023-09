Wie Franz Reiterer bei der Jugend den Gründergeist wecken will

Die Ortsgruppe Bad Waltersdorf des Wirtschaftsbundes hat mit Franz Reiterer einen neuen Obmann. Indes wurde ein Architekt in Pöllau mit dem "Grünen Zweig" ausgezeichnet. Hier in der "Business-Szene" der Kleinen Zeitung lesen Sie, was sich in der oststeirischen Wirtschaftswelt gerade tut.