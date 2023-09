So viel Polizeiaufgebot hat Ratten noch nie gesehen. Heerscharen sammelten sich am Dienstagnachmittag vor der neuen Raiffeisenbank in Ratten. Aber kein Überfall hatte die Polizei-Menge in das Obere Feistritztal geführt, sondern die Eröffnung der neuen Polizeistation.