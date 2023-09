Das Bundeskriminalamt bittet um Hinweise im Falle eines Kulturgüterdiebstahls im Sommer in Hartberg. Aus einer Privatwohnung ist ein historischer Felddegen aus dem 17. Jahrhundert entwendet worden. Die Unterkunft sei nicht immer bewohnt, deshalb wurde die Tat erst am vergangenen Donnerstag, 28. August bemerkt, so die Landespolizeidirektion. Die Stichwaffe hat einen Wert von mehreren Tausend Euro, wie das Bundeskriminalamt am Freitag mitteilte.