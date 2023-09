Es klingt martialisch: Ende Oktober finden im saudi-arabischen Riad die "World Combat Games", die Weltspiele des Kampfsportes, statt. Mehr als 2500 Sportlerinnen und Sportler aus rund 80 Ländern werden am Start sein - oder besser gesagt - im Ring beziehungsweise auf der Matte stehen. Sie messen sich in 16 Sportarten. In bekannten wie Boxen, Judo, Karate, Taekwondo, Kickboxen und Fechten, aber auch in weniger bekannten wie Wushu, Muay Thai, Aikido und Savate.