In einer Wohnung in Altenmarkt bei Fürstenfeld wurde am Sonntagnachmittag die Leiche einer 42-jährigen Frau entdeckt. Ihr 55-Jähriger Lebensgefährte steht im Verdacht, sie im Streit brutal erstochen zu haben.

Bereits gegen Mittag dürften der 55-Jährige und seine 42-jährige Lebensgefährtin aus bislang unbekannten Gründen in Streit geraten sein. Beide Oststeirer befanden sich zu diesem Zeitpunkt in der gemeinsamen Wohnung. In Folge des Streits dürfte der 55-Jährige zu einem Küchenmesser gegriffen und mehrmals auf die 42-Jährige eingestochen haben. Dabei dürfte die Frau tödliche Verletzungen erlitten haben.

Nach der Tat geflüchtet

Mit seinem Fahrrad flüchtete der 55-Jährige unmittelbar nach der Tat zu einer naheliegenden und gemieteten Garage. Dort hatte er diverse Gegenstände gelagert – unter anderem auch eine auf ihn registrierte Schusswaffe. Mit dieser dürfte sich der Mann in der Folge selbst das Leben genommen haben. Ein kurz zuvor via Messenger Dienst veröffentlichtes Foto brachte Angehörige der 42-Jährigen Stunden später auf die Spur des Mannes. Nach erfolglosen Kontaktaufnahmen und einer Nachschau in der Wohnung des Paares alarmierten sie die Polizei.

Obduktion angeordnet

Nach dem Fund der weiblichen Leiche in der Wohnung fahndeten zahlreiche Streifen nach dem Tatverdächtigen. Dabei standen neben Polizeistreifen aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld auch Kräfte der Schnellen Interventionsgruppen (SRK-SIG) sowie Polizei-Diensthundestreifen im Einsatz. Im Bereich des gemieteten Nebengebäudes fanden Polizisten kurz darauf den toten 55-Jährigen auf. Mordermittler sowie Tatortbeamte des Landeskriminalamtes (LKA) Steiermark haben daraufhin umgehend die Ermittlungen übernommen. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete die Beschlagnahme beider Leichen sowie die Obduktionen an. Ein Ergebnis ist im Laufe des Tages zu erwarten. Die Ermittlungen zum Motiv dauern noch an.

Es handelt sich bereits um den 18. Femizid in diesem Jahr in Österreich.