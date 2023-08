Gernot Deutsch ließ lange planen und dafür in kurzer Zeit bauen, wie der Chef der Heiltherme Bad Waltersdorf erzählt. In sechs Wochen – ab Anfang Juli – flossen fünf Millionen Euro in die Erneuerung der Hoteltherme. Bereits am 11. August sperrte sie wieder auf. Weil man bis jetzt noch am „Feintuning“ in den Außenanlagen feilte, erfolgt Ende August – nächsten Mittwoch – die offizielle Wiedereröffnung.