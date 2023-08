Idyllisch plätschert der schmale Orthoferbach durch den Ortsteil Filzmoos (Klause) zwischen der Gemeinde St. Jakob im Walde (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) und Ratten (Bezirk Weiz). In den Jahren 2018 und 2020 wuchs das Bächlein wegen starker Regenfälle aber binnen weniger Stunden zum reißenden Fluss an. Der Durchlass unter der Landesstraße 407 hielt den Wassermassen nicht stand, der Bach trat über die Ufer und spülte Geröll auf die Straße und in angrenzende Gärten.