Es ist jedes Jahr aufs neue ein Spießrutenlauf. Scheint die Sonne oder wird es regnen? Heuer sieht es für das Weizer Mulbratlfest am kommenden Samstag gut aus. Zumindest für die Kernzeit des Festes, zwischen 19 Uhr und Sonntag in der Früh, wie Axel Dobrowolny, Geschäftsführer des Weizer Stadtmarketings betont. "In dieser Zeit werden keine Niederschläge prognostiziert, es sollte also trockenes, warmes Sommerwetter vorherrschen", sagt er.