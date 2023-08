War der Schritt der beruflichen Abberufung rechtmäßig oder sieht sich Bürgermeister Franz Jost (ÖVP) dazu gezwungen, Ex-Stadtamtsdirektor Wilhelm Göber per 1. 1. 2024 wieder in dessen ursprünglichem Amt einzusetzen? Im Grazer Zivillandesgericht steht der heiß erwartete Showdown im monatelangen Prozess um die Amtsenthebung von Göber als Stadtamtsdirektor von Fürstenfeld an – für kommenden Dienstag wird ein schriftliches Gerichtsurteil erwartet.