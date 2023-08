Kein Ende in Sicht: Warum die neue Ilzer Kulturhalle heuer wieder nicht fertig wird

2019 wurde für die Errichtung einer neuen Musik- und Kulturhalle in Ilz zum großen Spatenstich geladen. Auch ein neuer Hauptplatz sollte her. Doch seit Jahren steht die Baustelle still – dahinter stecken Unstimmigkeiten mit einer Baufirma, wie die Gemeinde nun zugibt. Ein Baustellenfinale ist nicht in Sicht.