Ein Gartenzwerg baumelt erhängt am Baum, der andere liegt erstochen in der Wiese - eines ist klar, in diesem Garten im burgenländischen Litzelsdorf werden andere Saiten aufgezogen. Kein Wunder, immerhin ist seine Besitzerin Klaudia Blasl nicht nur begeisterter Krimi-Fan, sondern auch selbst Krimi-Autorin.