Mit mehr als 800.000 verkauften Tonträgern zählt Sängerin Vanessa Mai aktuell zu den ganz großen Stars der Schlagerszene, mit allen acht Alben schaffte sie eine Top-Ten-Platzierung in den deutschen Albumcharts, mit sechs davon belegte sie einen Stockerlplatz, zwei Longplayer erreichten sogar Platz eins. Mit "Wolke 7" und vor allem "Ich sterb für dich" lieferte sie Hits ab. 2020 verzückte die 31-Jährige ihre Fans in dem TV-Drama "Nur mit dir zusammen" auch mit ihrer ersten Hauptrolle in einem Film.