Wie ein Gasthof im Pöllauer Tal zur Bühne für Schlagerstars wurde

Mit Fotoserie. Ein Verlängerter samt Tratscherl, eine Milchkandl voll Sommerspritzer oder eine Pizza mit Zutaten von nebenan - der Gastrobetrieb Heschl in Pöllau bietet aber nicht nur dem Genuss eine Bühne, sondern auch Musikern. So holt Thomas Heschl im August Melissa Naschenweng in die Oststeiermark.