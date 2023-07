Das Institut "AllergoSan" ist mit den Omnibiotic-Produkten sehr erfolgreich. Was bedeutet dieser Erfolg für Sie persönlich?

ANITA FRAUWALLNER: Der Erfolg ist für mich deshalb so schön, weil wir damit Möglichkeiten haben, an die ich vorher nie gedacht hätte. Bei uns war es immer im Fokus, die Menschen so gesund wie möglich zu machen. Früher waren das ein paar Hundert, heute sind es Millionen von Menschen auf der ganzen Welt. Am meisten Freude bereitet mir dabei, dass die Leute so dankbar dafür sind, denn ich messe den Erfolg nicht an Zahlen, sondern an den Menschen, denen wir geholfen haben.