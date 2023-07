Ab kommenden Montag, den 24. Juli, werden an der L 401 (Hartberger Straße) neue Amphibientunnel errichtet. Basierend auf einer Erhebung im Zuge einer Umweltverträglichkeitserklärung zum Bau der S 7 West (Fürstenfelder Schnellstraße) stellte sich heraus, dass zu den bereits bestehenden 12 Tunneln zusätzliche acht errichtet werden müssen. Macht also in Summe 20, mit einer Gesamtlänge von rund 200 Meter.