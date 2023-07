Gegen 15.20 Uhr befuhr die Motorradfahrerin aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld die L 403 in Fahrtrichtung Riegersdorf. Dabei kam sie aus bislang in einer Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in ein Bachbett.

Durch den Unfall erlitt die 50-Jährige schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung brachte das Rote Kreuz die Verunfallte in das LKH Hartberg. Am Motorrad entstand erheblicher Sachschaden.