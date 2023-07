Mähdrescher in Vollbrand: Umliegendes Feld fing ebenfalls Feuer

Mit Video. Mitten auf einem frisch gedroschenen Feld in Bad Waltersdorf geriet ein Mähdrescher in Vollbrand, wodurch auch der umliegende Acker Feuer fing. Dabei sickerte Diesel von dem Fahrzeug in den Boden. Der Schaden wird untersucht.