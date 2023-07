"Ich könnte ganze Bücher schreiben über diese wenigen Sekunden, die so ein Sprung dauert", meint Osama Ali (22) aus Trofaiach. Sein Bruder Sayd Ali (36) aus Leoben und er sind seit Jahren als Klippen- und Turmspringer rund um den Globus auf Achse. Am Sonntag, dem 23. Juli, laden die zwei zu ihrer spektakulären "Tramp Diving Show" ins Freibad in Fürstenfeld.