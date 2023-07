Mit Shiatsu und Lebensberatung wollen zwei Oststeirerinnen durchstarten

Der Bezirk ist um zwei neue Praxen reicher. In Hartberg eröffnete kürzlich eine Shiatsu-Praxis, während in Rohrbach an der Lafnitz eine Evolutionspädagogin unter anderem bei Panikattacken helfen will. Hier in der "Business-Szene" der Kleinen Zeitung lesen Sie, was sich in der oststeirischen Wirtschaftswelt gerade tut.