Von St. Margarethen an der Raab in die ganze Welt. „Wir sind der größte Legohändler Mitteleuropas“, verkündet Martin Buritsch, Nachsatz: „Auch wenn es uns niemand glaubt.“ Wie zum Beweis zählt Buritsch auf, dass gerade ein Container in die USA verschifft wurde, heuer schon fünf Container nach China gingen und im gesamten Jahr 2022 60.000 Pakete an Konsumenten verschickt wurden – die rund 100 Geschäftskunden seien da nicht mitgerechnet.