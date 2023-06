Hagel und Überflutungen: 750.000 Euro Schaden in steirischer Landwirtschaft

Die Unwetter am Donnerstag hinterlassen ein tristes Bild – vor allem an Obst, Getreide und Grünland im Osten. Die Steiermark ist laut Hagelversicherung heuer besonders betroffen. Am Freitag könnte es schon wieder krachen.