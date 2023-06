Starker Regen und überflutete Felder und Straßen: In den letzten Wochen hat sich dieses Bild schon öfter in steirischen Gemeinden gezeigt. Nach ähnlichen Unwettern am vergangenen Wochenende, ist es jetzt wieder im Raum Hartberg-Fürstenfeld so weit: In den Ortschaften Großsteinbach, Großhartmannsdorf, Kroisbach und Blaindorf rückte die Feuerwehr in den letzten Stunden zu 18 Einsätzen aus.