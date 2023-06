Schon von Wolf 1069b gehört? Keineswegs handelt es sich dabei um ein Schafe reißendes „Problemtier“, sondern um einen erst Anfang dieses Jahres entdeckten Exoplaneten mit potentiell lebensfreundlicher Atmosphäre: Wolf 1069b, weit außerhalb unseres Sonnensystems gelegen, rotiert nicht um die eigene Achse, auf seiner sonnenabgewandten Seite herrscht daher ewige Nacht bei minus 23 Grad. Sonnseitig aber hat es immerhin plus 13 Grad und daher wahrscheinlich flüssiges Wasser, Leben wäre dort also möglich. Feststellbar wird das aber erst in frühestens zehn Jahren sein, wenn das derzeit noch in Bau befindliche „Extremly Large Telescope“ in Chile die Atmosphären von Exoplaneten entschlüsseln kann. Bis dahin braucht es weiterhin menschliches Vorstellungsvermögen, wenn es um die Spekulation darüber geht, wie ein Leben unter fremden Himmeln aussehen könnte.