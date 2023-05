Lange hat man darauf warten müssen, jetzt kommen die Temperaturen endlich in Fahrt. Wer am Sonntag das Prachtwetter für einen Ausflug in die Weinanbaugebiete genützt hat, wird es bemerkt haben: Ohne Reservierung ist kaum ein Platz in einer Buschenschank zu ergattern. Dazu kommt: Immer mehr Betriebe sperren Sonntags aus Personalmangel gar nicht mehr auf.