Geduld haben heißt es, wenn es um die Hoffnung auf mehrere aufeinanderfolgende regenfreie Tage geht. Während sich gestern noch mancherorts die Sonne durchgekämpft hatte, regnete es in weiten Teilen der Steiermark am Dienstagmorgen bereits wieder. Nur in der Obersteiermark blieb es laut Wetterdaten von Geosphere Austria in der Früh weitgehend trocken. Am meisten Regen kam in Köflach und am Schöckl vom Himmel.

Meteorologe Martin Kulmer von Geosphere Austria sieht erst im Laufe des Nachmittags stärkere Unwetter aus Slowenien heranrollen. "Derzeit regnet es 1 bis 1,5 Liter pro Stunde, das ist noch nicht dramatisch. Lokal kann es aber dann im Laufe des Tages vor allem in der Südost- und Oststeiermark krachen."

Unwetter ziehen von Slowenien herein © Screenshot uwz.at

Meteorologe Marcus Wadsak will unterdessen Mut machen und schreibt auf Twitter: "Wenn wir das Tal der Tränen dann aber durchquert haben, geht's ja doch mal bergauf." Gleichzeitig liefert Wadsak historische Wetterdetails über den Wonnemonat Mai. Im Vergleich zu den Jahren 1961 bis 1990 war der diesjährige Mai in Österreich im Mittel sogar 0,7 Grad wärmer, wobei im Westen weitaus mildere Temperaturen verzeichnet wurden als im Osten Österreichs.

Im weiteren Verlauf der Woche ist allerdings noch wenig Besserung in Sicht, erst am Freitag klettern die Temperaturen wieder auf 13 bis 21 Grad. Am Wochenende sollen sogar bis zu 25 Grad möglich sein.