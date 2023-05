Es war die Festnahme eines 37-jährigen Kirgisen, die am Anfang umfangreicher Polizeiermittlungen stand, die jetzt abgeschlossen werden konnten. Der Mann war am 21. Jänner auf der Südautobahn A2 mit einem tschechischen Pkw unterwegs, als er von Beamten der Fremden- und Grenzpolizei kontrolliert wurde. Wie sich herausstellte, befanden sich in dem Auto sechs weitere Personen, die illegal nach Österreich eingereist waren. Der 37-Jährige wurde aufgrund des dringenden Tatverdachts der Schlepperei festgenommen.