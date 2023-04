"Es geht längst um die Existenz": Mit diesen drastischen Worten schlägt Micha Matzer Alarm. Seine Eltern Ushij und Rupert eröffneten 1979 das erste Biogeschäft Österreichs in Graz. Heute führt Matzer zwei Betriebe in Graz (Bioladen Matzer, Kornwaage), zudem ist er Vorstand und Miteigentümer der Bio-Sphäre-Genossenschaft mit Filialen in Gleisdorf und Hartberg.