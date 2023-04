"Jetzt habe ich den ORF nach links geschoben.“ Mit dem Zurechtrücken des Mikrofons auf dem Rednerpult heimste Andreas Babler die ersten Lacher ein. Donnerstagabend, Foyer des Kunsthauses Weiz. Nur einen Tag nach seiner offiziellen Programmvorstellung gastierte der Traiskirchner Bürgermeister bereits in der Oststeiermark. Er will neuer Chef der SPÖ werden, wie auch Hans Peter Doskozil will er die Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner ablösen.