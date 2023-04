Dass aus einem Bänderriss einmal ein Auftritt in der Puls 4-Show "2 Minuten 2 Millionen" werden wird, hätte sich Veronika Lafer (übrigens nicht verwandt mit der Autorin) aus Pischelsdorf wohl nicht gedacht. Vor vier Jahren fesselte sie ein Skiunfall auf die Couch - in dieser Zeit reifte die Idee von "Norbärt". Das ist ein Multifunktionstuch für Babys und Mütter in Schlauchform. "Es schützt Babys und Kinder vor Wind, Kälte, Sonne oder fremde Blicke", sagt Lafer. Es kann auf Babyschalen, aber auch auf Kinderwägen, Einkaufswägen und Hochstühlen montiert werden oder dient als Stilltuch.