Es ist bereits finster, als Karl Schloffer und sein Sohn Lukas Mittwochabend zu ihrer sechs Hektar großen Obstanlage in Oberfeistritz bei Anger (Bezirk Weiz) eilen. Gegen 21 Uhr purzeln die Grade in den Minusbereich. Um die Blüten ihrer Apfelbäume vor der Kälte zu schützen, drehen sie im wahrsten Sinne den Wasserhahn auf. Dazu muss Karl Schloffer in einen Kanal kraxeln.