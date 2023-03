Wenig zimperlich gingen unbekannte Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Fürstenfeld vor. Gegen 2.45 Uhr brachen die Einbrecher eine Metalltür auf, um in die Innenräume eines Geschäfts zu gelangen. Doch dieses war gar nicht das Ziel der Aktion. Sofort machten sich die Täter daran, im Geschäft ein Regal zu demontieren, um die dahinterliegende Wand freizulegen. Dann durchstießen sie die Gipskartonplatten.