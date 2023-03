Neues Jahr, neuer Song - so könnte das Motto der oststeirischen Rockband "Glen Ample" heißen. Nach "Jack my Friend" (Mehr als 41.000 Mal auf Youtube geklickt) und einem fulminanten Auftritt beim Nova Rock Festival 2022 veröffentlichte die das Trio am vergangenen Freitag auf Youtube sein neues Video. "Breaking out the Lover" (zu Deutsch: den Liebhaber rauslassen) verzeichnet nach wenigen Tagen bereits mehr als 11.000 Aufrufe.