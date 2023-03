Das Schöne an Volksmusik? „Es ist ein Stück Heimat, man findet zur Ruhe und die Stimmung macht zufrieden“, beschreibt Gerhard Potzmann seinen persönlichen Zugang. Seit rund 35 Jahren ist er Teil der Spielmusik Potzmann, die in Schülerband-Manier am Gymnasium Fürstenfeld zueinanderfand. Eine Besetzung, die sich bewährte, denn immerhin spielt man auch nach rund 35 Jahren noch immer zusammen. Vier Mal war die Gruppe bei „Klingendes Österreich“ mit Sepp Forcher zu Gast, spielte auch bei Franz Posch oder Licht ins Dunkel und im Ausland auf. Das spricht eindeutig für den musikalischen und menschlichen Gleichklang den Rosemarie Heptner (Harfe), Erika Uggowitzer (Querflöte), Werner Brugner (Kontrabass) und Gerhard Potzmann (Steirische Harmonika/Klarinette) als Spielmusik Potzmann über die Jahre bewahren konnten. 2019 wurde die Spielmusik Potzmann auch mit dem "Steirischen Harmonika Award" des Österreichischen Harmonikaverbandes und der Volkskultur Steiermark ausgezeichnet.