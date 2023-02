Ein 18-Jähriger hatte in der Nacht auf Samstag einen schweren Verkehrsunfall im Bereich Stubenberg am See (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld). Aus noch ungeklärter Ursache verlor der Jugendliche auf der L 409 in Buchberg bei Herberstein in einer Rechtskurve die Beherrschung über sein Fahrzeug. Daraufhin überschlug sich das Auto, prallte gegen mehrere Bäume und kam schließlich im Straßengraben auf dem Dach zu liegen. Der 18-Jährige wurde dabei im Pkw eingeklemmt.