Pinke Haare. Schwarze Boots. Und eine rosa E-Gitarre. Melanie Stefan sitzt auf einem braunen Sofa, hinter ihr sieht man eine Wand voller Poster. Sieht man das Cover des neuen Songs der gebürtigen Fürstenfelderin, fühlt man sich in die späten 90er zurückversetzt. In die Zeit, als Musiker und Bands wie Avril Lavigne, Paramore, Blink-182 oder Sum 41 am Höhepunkt ihrer Karriere waren.